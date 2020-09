Veiligheidsberaad blikt vooruit naar de herfst en winter

Het Veiligheidsberaad bespreekt maandag op het provinciehuis in Utrecht mogelijke coronascenario’s voor de herfst en de winter. Samen met minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) behandelen de 25 voorzitters van de Veiligheidsregio’s de actuele ontwikkelingen op coronagebied.

Al maanden vergaderen de burgemeesters op regelmatige basis in Utrecht over het virus en alle bestuurskundige gevolgen daarvan. Dit keer is corona niet het hoofdonderwerp van de vergadering. Andere vergaderpunten die de afgelopen maanden zijn blijven liggen door de crisis, staan ook op de agenda. Mogelijk dat binnenkort wel weer een speciale coronabijeenkomst wordt ingepland, aldus een woordvoerster vrijdag.