Veiligheidsberaad bespreekt carbidschieten

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen gaan het maandag tijdens hun vergadering hebben over het carbidschieten rond de jaarwisseling. Ze bespreken onder meer of er landelijke maatregelen moeten komen om paal en perk te stellen aan het laten knallen van melkbussen en hoe de handhaving eruit gaat zien. Ook wordt gesproken over een voorlichtingscampagne rondom het carbidschieten, zegt de veiligheidsregio Twente.

Twente heeft deze week besloten om carbidschieten toe te staan binnen de geldende coronamaatregelen. De regio komt nog met aanvullende maatregelen, maar dat gebeurt pas nadat het onderwerp in het Veiligheidsberaad is besproken. Ook de veiligheidsregio’s Fryslan, Drenthe en Groningen nemen na dat beraad besluiten volgens woordvoerders. De regio’s IJsselland (in Overijssel) en Noord- en Oost-Gelderland gaven vorige week het groene licht voor de in hun gebied populaire traditie.

Carbidschieten is met name in het oosten en noorden van het land geliefd. Carbidschieters maken een brok carbid in een melkbus een beetje nat en sluiten de bus af. Er vormt zich een gas dat wordt aangestoken. Dat geeft een enorme knal, terwijl de afsluiter van de bus tientallen meters ver weg schiet. Carbid is geen vuurwerk en valt daarom niet onder het voor dit jaar geldende vuurwerkverbod. Dat heeft tot gevolg dat carbidhandelaren de laatste dagen overstroomd worden met bestellingen uit delen van het land waar carbidschieten eigenlijk onbekend is.

Burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht, voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, heeft carbid binnen zijn stadsgrenzen al verboden. Meer burgemeesters voelen daarvoor. Volgens carbidkenners kan de veroorzaakte explosie zo groot zijn dat in een stedelijke omgeving de ramen uit de sponningen springen. Ook de wegschietende afsluiters veroorzaken gevaar. „Je moet er flink de ruimte voor hebben, in een weiland of zo”, raden carbidhandelaren op hun sites aan. Opvallend is dat een aantal traditionele carbidclubs op het platteland het publieke feest voor dit jaar heeft afgeblazen, omdat het binnen de coronabeperkingen niet georganiseerd kan worden. Ook de BOA Bond wil dat carbidschieten landelijk verboden wordt.