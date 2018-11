„Veiligheid industrieterrein Chemelot rammelt”

Meerdere bedrijven op industrieterrein Chemelot bij Geleen worden ervan verdacht te weinig te hebben gedaan om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor mens en milieu te beperken. Dat stelt het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie (OM), dat nu gaat bekijken of tot vervolging van deze bedrijven wordt overgegaan.

Een woordvoerster van het OM bevestigde donderdag berichtgeving hierover in de Limburger. De politie onderzocht zes zware ongevallen op Chemelot tussen 2015 en 2017: een brand in een naftakraker van Sabic eind 2016, waardoor een werknemer overleed en een ander zwaar gewond raakte; het inzakken van een dak van een nafta-opslagtank van Sabic in 2015; het weglekken van licht ontvlambaar gas bij Sabic in 2016; het blootstellen van zeven werknemers aan blauwzuurgas bij DSM in 2015, en twee branden bij twee andere bedrijven in 2015 en 2017, een door een lek in een leiding, de ander door een scheur in een ketel.

De onderzochte bedrijven zijn volgens het OM verplicht er alles aan te doen om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen te beperken. „De verdenking is dat bedrijven dat niet voldoende hebben gedaan”, aldus de woordvoerster. Het OM bekijkt ook of de bedrijven zich aan de milieuvergunning hebben gehouden.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) constateerde in juni al dat Chemelot niet veilig genoeg is. Zo waren inspectie en onderhoud niet altijd op orde en werden werkinstructies niet nageleefd. Bovendien zijn de chemische installaties verouderd. Ze worden onderhouden, maar niet gemoderniseerd.

De OVV gaf ook de provincie Limburg een tik op de vingers. Die heeft niet goed vastgesteld „naar welk niveau van veiligheid wordt gestreefd”, hoe Chemelot dat niveau moet halen en wat de provincie daaraan doet.

Een woordvoerster van Chemelot zei donderdag mee te werken aan het onderzoek en de uitkomst ervan af te wachten.