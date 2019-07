Veiligheid in geding op zorgboerderij in Puth

Een kleinschalige zorgboerderij in Puth (Zuid-Limburg) heeft van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een zogenoemde aanwijzing gekregen. De veiligheid van de bewoners, vooral mensen met dementie, is ernstig in het geding, meent de inspectie. De instelling, Bij de Keien, moet maatregelen nemen.

De inspectie zag tekortkomingen op de persoonsgerichte zorg, de deskundigheid van zorgverleners, het sturen op kwaliteit en veiligheid, maar ook op de medicatieveiligheid. Al met al spreekt de inspectie van „ernstige risico’s in de zorgverlening”.

Bij de Keien moet nu binnen een maand de medicatieveiligheid op orde hebben. En uiterlijk binnen drie maanden moeten ook de andere problemen zijn opgelost. De instelling mag tot die tijd geen nieuwe cliënten aannemen.