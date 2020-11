‘Veiligheid ICT-systemen politie niet op orde’

Het is zeer slecht gesteld met de veiligheid van veel ICT-applicaties waar de politie mee werkt, meldt privacyorganisatie Bits of Freedom. Het gaat dan bijvoorbeeld om systemen die gebruikt worden om vingerafdrukken op te slaan, aangiftes op te nemen of dossiers aan te maken.

Zo behouden agenten die van functie wisselen de toegang tot databases uit hun eerdere functie. Daardoor, aldus Bits of Freedom, hebben corrupte agenten onnodig toegang tot veel informatie. Ook worden gegevens veel te lang bewaard. En omdat de politie lang niet alle risico’s voor de beveiliging van informatie in kaart heeft gebracht, is het niet duidelijk of de huidige beveiliging afdoende is.

Van 36 applicaties die door de politie zijn aangemerkt als cruciaal voor het werk, voldoet er volgens de organisatie niet één aan de wet en het beleid van de politie zelf.