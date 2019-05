„Veiligheid Groningers staat voor nu voorop”

"Voor het eerst staat niet de leveringszekerheid voorop, maar de veiligheid van Groningers.” Dat zegt de vicevoorzitter van de actiegroep Groninger Bodem Beweging (GBB), in een reactie op het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

“De SodM laat zich zien als toezichthouder die opkomt voor de Groningers, zonder rekening te houden met de belangen van Shell en het Rijk”, aldus Derwin Schorren. Hij is blij dat het SodM pleit voor een crisisaanpak. “In Groningen voltrekt zich al jaren een ramp in slow motion. Daar hoort ook een crisisaanpak bij.”

Volgens de Groninger Bodem Beweging wordt het tijd dat de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) meer bevoegdheden krijgt, zoals het SodM ook adviseert. “De NCG is op dit moment een instantie met te weinig geld en te weinig mankracht die te bureaucratisch is opgezet. Door de NCG meer geld en ook meer bevoegdheden te geven kan er een stevige organisatie worden neergezet die de versterking van de woningen in dit gebied goed op poten kan zetten.”