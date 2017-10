Veiligheid gehandicapten in nacht onderzocht

Een landelijk onderzoek moet duidelijk maken hoe het gesteld is met de zorg voor gehandicapten in de nachtelijke uren. Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) wil in kaart laten brengen hoe de nachtzorg in instellingen is geregeld, of incidenten gebeuren en in hoeverre daarvan wordt geleerd. Aanleiding zijn kritische verhalen over toezicht op afstand in het tv-programma Nieuwsuur.

Zo vertelde de zus van een man die drie jaar geleden ‘s nachts overleed in een gehandicapteninstelling dat hij pas ’s morgens werd gevonden. „Hij was ijskoud.” De man werd op afstand in de gaten gehouden via een geluidssysteem, maar kennelijk had niemand opgemerkt dat hij was gevallen.

In veel instellingen zijn ’s nachts zorgverleners ter plaatse. Daarnaast wordt ook al jaren technologie gebruikt om op afstand een oogje in het zeil te houden. „Voor zover wij wisten tot volle tevredenheid”, zegt een woordvoerster. Vanwege de „twijfels en zorgen” die nu zijn gerezen laat de organisatie door een externe partij onderzoek doen. Daarin wordt ook bekeken welke keuzes cliënten en hun naasten krijgen voorgelegd over het toezicht.