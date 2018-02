Veiligheid bouwplaats Utrecht in geding

Op een bouwplaats in Utrecht waar begin februari een bouwvakker zwaargewond raakte bij een ongeval was het op een aantal plekken mis met de veiligheid. Dat heeft de Inspectie SZW geconstateerd.

Op de bouwplaats werken dagelijks gemiddeld ruim achthonderd bouwvakkers in dienst van verscheidene bouwbedrijven en onderaannemers. Ze bouwen voornamelijk kantoren in het hart van de nieuwbouwwijk Leidsche Rijn. Het project is in de afbouwfase.

De bouwvakker raakte begin februari zwaargewond toen hij op een rolsteiger stond die uit elkaar viel. Tijdens het onderzoek naar het ongeval kwam de arbeidsinspecteur veel zaken tegen die niet op orde waren. Zo werden werkzaamheden vanwege valgevaar stilgelegd.

Naar aanleiding van de bevindingen van de inspecteur werd dinsdag een grootschalige controle uitgevoerd. Daaruit bleek dat op twee plekken het werk moest worden stilgelegd vanwege onveilige steigers. Ook worden boeterapporten opgesteld vanwege onder meer valgevaar en blootstelling aan lasrook.

Daarnaast is een waarschuwing gegeven voor het handmatig verplaatsen van te zware glasplaten. Verder was het volgens de inspectie op de hele bouwplaats niet netjes genoeg, waardoor er sneller ongevallen kunnen gebeuren. Er wordt nog onderzoek gedaan naar onderbetaling en te lange werktijden.