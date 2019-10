‘Veiligere snelweg door gerichte radarcontrole’

Gerichtere controles op risicovol rijgedrag van automobilisten kunnen ervoor zorgen dat de sterke groei van het aantal ongevallen op de Nederlandse snelwegen wordt teruggedrongen. Dat staat in een rapport van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

In 2017 werd driekwart van de locaties voor radarcontrole uitgekozen met de opsporing van algemene criminaliteit als doel. Een betere monitoring van de effecten van radarcontroles zal volgens SWOV kunnen leiden tot een betere verkeersveiligheid.

Het aantal ongevallen op autosnelwegen is de afgelopen vijf jaar ruim verdubbeld; van 17.000 in 2014 naar ruim 38.000 in 2018. Daarbij vielen ook meer doden. De belangrijkste oorzaken zijn een te hoge snelheid en afleiding, vooral door gebruik van smartphones, én mogelijk door afgenomen handhaving door de politie, vermoedt SWOV.

Van de 678 dodelijke slachtoffers in het verkeer, vorig jaar, vielen er 81 op snelwegen. In 2014 waren dat er nog 19 minder.