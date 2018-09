Veilige busverbinding zorgpersoneel na moord

Om het personeel van zes zorginstellingen in de omgeving van Zeist veilig van en naar hun werk te brengen, wordt op proef een aparte buslijn ingevoerd. Aanleiding is de moord op de 25-jarige studente Anne Faber, september vorig jaar. Sindsdien durven veel medewerkers niet meer naar de dichtstbijzijnde bushalte te lopen, een wandeling in bosgebied.

Faber verdween september vorig jaar tijdens een fietstocht. De rechtbank in Utrecht veroordeelde Michael P. in juli tot 28 jaar cel en tbs voor het ontvoeren, verkrachten en doden van Faber. P. verbleef in de kliniek Altrecht Aventurijn in Den Dolder.

De gemeente Zeist en Accolade Zorg hebben afspraken gemaakt over de bus die vanaf oktober rijdt langs de instellingen ECR Sparrenheuvel, De Laren, Eleos, Amerpoort, Zideris en Martha Flora. Het vervoer is aanbesteed. Wie de buslijn mag gaan onderhouden wordt maandag bekendgemaakt.

Het gaat niet alleen om de veiligheid van medewerkers. „Ook voor de werkgelegenheid is het goed. Het is in de zorg moeilijk om personeel te vinden. Als onze instellingen straks beter bereikbaar zijn dankzij deze bus dan is dat mooi”, zegt een woordvoerster van Accolade Zorg waar de instellingen onder vallen. „We hadden de wens voor deze speciale busverbinding al lange tijd. Maar eerdere gesprekken liepen op niets uit. De moord op Anne Faber heeft de zaak bespoedigd.”

Eerder stelde Accolade Zorg al fietsen beschikbaar waarmee zorgpersoneel door het bosgebied naar de bushalte kon rijden. „Maar dat is ook geen veilige manier. En niet iedereen heeft nu eenmaal de beschikking over een auto.”