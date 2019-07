VEH wil dat duur energielabel wordt geschrapt

Vereniging Eigen Huis (VEH) roept minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) in een brief dringend op om haar plannen voor een nieuw en duur energielabel te schrappen.

„Het nieuwe energielabel is veel duurder en omslachtiger dan het huidige label, maar biedt een huiseigenaar of koper geen enkel nieuw inzicht of beter handelingsperspectief om de woning energiezuiniger te maken”, zegt directeur Cindy van de Velde van VEH.

Als de plannen van de minister doorgaan, moet een huiseigenaar waarschijnlijk vanaf 1 juli 2020 voor zijn energielabel een labeladviseur inschakelen. Dat kost al snel 190 euro, aldus de VEH. Het huidige label kost slechts een paar euro en kan eenvoudig zelf online worden geregeld. Een energielabel is verplicht bij verkoop of verhuur van een woning en is tien jaar geldig.

Vereniging Eigen Huis vreest dat het voorgestelde nieuwe energielabel niet meer wordt dan een „symbolische en zeer dure papieren tijger” die huiseigenaren onnodig op kosten jaagt.