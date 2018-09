VEH mist maatregelen tegen woningtekort

Vereniging Eigen Huis (VEH) mist in de kabinetsplannen maatregelen om het woningtekort aan te pakken. Ook hekelt de vereniging van huizenbezitters dat de energierekening omhoog gaat door extra belasting, maar dat er nog geen afspraken zijn gemaakt over een overgang naar energieneutraal wonen waarbij de woonlasten gelijk blijven. Daarmee ondermijnt het kabinet volgens VEH het draagvlak voor de verduurzaming.

Dat er een woningtekort is en dat er de ambitie is om 75.000 woningen per jaar te bouwen, zijn volgens VEH bekende waarden. Volgens de vereniging van woningbezitters moet om dat doel te halen een extra inspanning worden geleverd. VEH noemt het dan ook „een groot gemis” dat het kabinet dat in de op Prinsjesdag gepresenteerde plannen niet erkent.