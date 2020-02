Veganistisch voer voor vissen in Blijdorp

Plantenetende vissen in het Oceanium van Diergaarde Blijdorp krijgen voortaan een uniek veganistisch maaltje voorgeschoteld. De Rotterdamse dierentuin heeft het zelf ontwikkeld als alternatief voor gangbaar visvoer. Dat is vaak voor een deel van dierlijke bestanddelen gemaakt, zoals vismeel, waardoor vissen die eigenlijk planteneters zijn resten van andere vissen eten.

Met ‘normaal’ visvoer is meer vreemds aan de hand, zegt Blijdorp. De plantaardige ingrediënten die erin zitten, komen niet uit de zee, maar van het land. Het gaat bijvoorbeeld om mais, soja of graan. „Het vermoeden bestaat dat dit ‘onnatuurlijke’ voer de oorzaak is van verschillende visziekten”, legt de dierentuin uit.

In het nieuwe voedsel dat Blijdorp heeft ontwikkeld, zitten uitsluitend plantaardige producten die uit de zee komen. Het voer wordt in vloeibare vorm uitgesmeerd op de kunstmatige koralen van het Oceanium, zodat vissen het eraf kunnen „grazen”. Het visvoer is onder meer geschikt voor argusvissen, wimpelvissen en doktersvissen, de soort waartoe het visje Dory uit de Disneyfilm Finding Dory behoort.