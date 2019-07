‘Veganburgers’ omsingelen Binnenhof Barbecue

Actievoerders gaan donderdag demonstreren tijdens de jaarlijkse parlementaire Binnenhof Barbecue. Volgens de demonstranten werkt de overheid de overstap tegen naar een plantaardige voedselvoorziening en moet daar een eind aan komen. De bedoeling is dat zij de „lobby-barbecue van de vleesindustrie” gaan omsingelen.

De demonstranten noemen zichzelf ‘veganburgers’, als verwijzing naar een aantal politici dat een verbod wil op vleesnamen voor vegaproducten. Verder willen ze met hun protest de politiek ertoe bewegen om de voedselvoorziening te verduurzamen. „Wij hopen dat politici beter gaan nadenken over deze lobby-barbecue en de steun aan de veehouderij. Barbecueën mag wat ons betreft nog steeds, maar in de toekomst liever diervrij zodat het niet langer ten koste gaat van de dieren en onze planeet” zegt initiatiefnemer Armanda Govers van de stichting Even Geen Vlees.

De actie wordt verder gesteund door onder meer Animal Rights, Bite Back en Extinction Rebellion. Dierenrechtenorganisatie Een Dier een Vriend organiseert om 12.00 een plantaardige barbecue op het Plein. Deze barbecue is bedoeld voor Eerste en Tweede Kamerleden, ministeries en hun medewerkers en leden van de media.