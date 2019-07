Veertig nieuwe vrijwilligers voor KOEH

Stichting Kom over en help (KOEH) heeft er in 2018 ruim veertig nieuwe vrijwilligers bij gekregen.

Het aantal vrijwilligers staat daarmee op 180. Dat maakte de stichting donderdag bekend in het jaarverslag.

KOEH kreeg vorig jaar ruim 2 ton minder van haar donateurs. Er kwam bijna 1,9 miljoen euro van particulieren binnen. Een toekenning van EO Metterdaad van bijna 1,5 ton bezorgde de stichting een aanvulling op de achtergebleven inkomsten.

KOEH, die in Albanië, Armenië, Bulgarije, Georgië, Moldavië, Oekraïne en Oezbekistan werkzaam is, startte zeven projecten om gezinnen financieel onafhankelijker te maken. Zo werden er startersleningen voor bedrijven verstrekt.