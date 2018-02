Veertienjarige op kieslijst Tilburgse partij

De lokale politieke partij Voor Tilburg heeft naar eigen zeggen het jongste kandidaat-raadslid van Nederland op de kieslijst. De veertienjarige Isis Bloemsma staat op plek veertien van de Tilburgse partij en gaat volgens lijsttrekker Linda Oerlemans serieus campagne voeren om zoveel mogelijk stemmen te trekken.

Leden van de gemeenteraad moeten minimaal achttien jaar zijn. Om kans te maken op een zetel moeten kandidaten daarom in de komende raadsperiode de volwassen leeftijd bereiken. Isis Bloemsma werd geboren op 21 augustus 2003 en maakt vanaf 2021 kans op een plek in de raad.

Voor Tilburg gaat ervan uit dat Isis Bloemsma de jongste kandidaat van Nederland is maar heeft dat niet gecontroleerd. De Kiesraad heeft ook geen overzicht van de leeftijd van kandidaten.

De jonge Tilburgse kandidate meent dat het belangrijk is dat jongeren meer betrokken worden bij de politiek. „Wij hebben vaak een andere kijk op dingen”, zegt ze. Haar missie is om politiek dichter bij de mensen te brengen. „,Veel kinderen vinden politiek saai en ingewikkeld. De gemeente moet ervoor zorgen dat kinderen er meer van begrijpen om makkelijker mee te kunnen praten”, aldus Bloemsma over haar beweegredenen.