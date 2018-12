Veertien nieuwe restaurants met ster(ren)

Nederland heeft er twaalf nieuwe restaurants met een ster bij. Ook kwamen er twee restaurants bij met twee sterren van Michelin. Het gaat om Pure C in Cadzand, dat al een ster had, en Sabero in Roermond.

Dat bleek maandag bij de bekendmaking in Amsterdam. De drie restaurants die drie sterren hadden, De Librije (Zwolle), De Leest (Vaasssen) en Inter Scaldes (Kruiningen), behouden die.

De restaurants die hun eerste ster kregen zijn: Flicka in Kerkdriel, The Millen (Rotterdam), Olivijn (Haarlem), Rijnzicht (Doornenburg), Voltaire (Leersum), De Loohoeve (Schoonloo), Bougainville (Amsterdam), Monarh (Tilburg), Restaurant 212 (Amsterdam), De Rozario (Helmond), O&O (Sint Willebrord) en Oonivoo (Uden).

Elf restaurants verloren hun ster. Nederland telt nu 110 zaken met een of meer sterren. Volgens Gwendal Poullennec, internationaal directeur van de Michelin Gids, is het aantal sterrenrestaurants sinds 1989 verdubbeld, „en dat zegt veel over de Nederlandse chefs”.

„Nederland is een snelgroeiende markt met name door de creativiteit. Nederlandse chefs reizen veel en zijn open-minded. Ze doen veel internationale ideeën op en nemen ingrediënten en culinaire hoogstandjes uit andere landen mee terug. Die geven ze met een eigen interpretatie en veel creativiteit een plaats in de Nederlandse keuken. Die ontwikkeling geeft de Nederlandse keuken internationale allure”, aldus Poullennec.