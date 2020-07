Veertien jaar celstraf voor campingmoord en brandstichting Meerlo

Een 39-jarige man uit Belfeld krijgt veertien jaar gevangenisstraf voor het doden van Ramon Linders uit Maashees op een camping in Meerlo. De man werd donderdag door de rechtbank in Roermond veroordeeld voor doodslag en brandstichting.

De man was op 23 januari vorig jaar naar het chalet van Linders gegaan, waar een worsteling is ontstaan en het slachtoffer is gewurgd. Volgens de rechtbank is er onvoldoende bewijs voor voorbedachte raad. De man is daarom vrijgesproken van moord.

De verdachte had aangegeven dat er sprake was van zelfverdediging omdat het slachtoffer hem aanviel met een mes, maar volgens de rechtbank had Linders alle reden om een mes te pakken. De Belfelder zou het slachtoffer meteen bij binnenkomst hebben vastgepakt en hem het chalet in hebben geduwd. Het motief zou liggen in de relationele sfeer. De ex van Linders is namelijk de partner van de dader.

Na de dood heeft de dader geen hulp ingeschakeld. In plaats daarvan heeft hij via de telefoon van het slachtoffer een bericht gestuurd om het op zelfmoord te laten lijken. Daarna heeft hij het chalet in brand gestoken om zijn sporen te wissen. Daarbij is het lichaam van het slachtoffer, die vader is van drie jonge kinderen, vrijwel geheel verbrand en verkoold teruggevonden.