Veertien aanhoudingen bij drugsactie

De politie heeft dinsdag veertien mensen aangehouden bij een grote drugsactie in Limburg. De politie viel daarbij 29 panden binnen in heel Limburg en een deel van Gelderland, met de nadruk op de westelijke mijnstreek rond Sittard-Geleen.

In totaal nam de politie zo’n 1600 wietplanten, 1900 wietstekjes, veertien auto’s en boten ter waarde van 120.000 euro, 25.000 euro aan geld, tasers, wapens, computers en mobieltjes in beslag.

De meeste aanhoudingen waren in Sittard en Geleen, maar ook in Kerkrade, Heerlen, Velddriel en Kerkdriel werden mensen opgepakt. De actie gaat dinsdag nog verder. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Volgens woordvoerder van politie en justitie richt het onderzoek zich niet op de „loopjongens”, maar op de kern van de organisatie die met de wietteelt in de regio rond Sittard bezig is. Deze mensen veroorzaken een ondermijning van de samenleving, aldus de politie.

Burgemeester Sjraar Cox van Sittard sprak over onrust in veel wijken. „Een bepaalde groep mensen waant zich onaantastbaar en veroorzaakt veel onrust in de eigen woonomgeving”, weet hij. Hij sprak van een aantal onderling verbonden netwerken van criminelen, die deels in elkaar overlopen. , „Zo’n web hebben we dinsdag aangepakt”, aldus Cox.

Bij de actie tegen de georganiseerde criminaliteit werkten mensen samen van het OM, de politie, de Belastingdienst, het ministerie van Defensie, de gemeente Sittard-Geleen en het Team ondermijning Limburg. In totaal zijn bijna tweehonderd medewerkers betrokken.