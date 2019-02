Veerstoep Rijn beter zichtbaar na ongelukken

De gemeenten Wageningen en Overbetuwe gaan de veerstoepen bij de pont over de Nederrijn beter zichtbaar maken. Dat hebben ze besloten nadat er afgelopen zondag en in december een auto pardoes in het water was gereden. Bij het ongeluk in december kwam een 34-jarige Duitser om het leven.

Het Lexkesveer vaart dagelijks tussen Randwijk en Wageningen. De verbinding wordt veel gebruikt door verkeer dat via een sluiproute files op de snelwegen A12 en A50 wil omzeilen. Beide ongelukken gebeurden in het donker.

Hoewel er volgens de geschrokken gemeenten niks mis is met de huidige signalering, kan het toch nog beter. Aan weerszijden van de rivier komen grotere borden te staan die waarschuwen dat de weg ophoudt en dat er vaart geminderd moet worden. Zigzagstrepen op het wegdek vormen een extra waarschuwing. Ook wordt het knipperlicht bij de veerstoep versterkt. De gemeenten repareren defecte lantaarnpalen op de weg naar de pont.