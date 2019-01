Veere staat koopzondagen in drie dorpen toe

De winkels in Koudekerke, Oostkapelle en Vrouwenpolder mogen voortaan elke zondag open. In de andere zes kernen van de gemeente Veere blijven ze dicht. Dat heeft de gemeenteraad donderdagavond besloten.

Het voorstel kreeg steun van tien van de negentien raadsleden. Naast de oppositiepartijen stemde ook SGP-raadslid Van den Bosse tegen.

De afspraak dat de winkels in drie kernen open mogen en in de zes andere niet, is vorig jaar gemaakt tijdens de collegeonderhandelingen tussen SGP/ChristenUnie, VVD en Dorpsbelangen en Toerisme Veere (DTV).

Oostkapellenaar F. Zwemer, initiatiefnemer van een handtekeningenactie in de SGP-CU-achterban tegen het besluit, stelde aan het begin van de vergadering dat het college op de meeste bezwaren die hij namens 1340 inwoners indiende, niet is ingegaan. Hij wees erop dat het ministerie van Economische Zaken vorige week sluiting van de winkels op zondag als mogelijke stap richting het behalen van de klimaatdoelstellingen noemde.

Zwemer deed een laatste dringend beroep op de SGP-CU-fractie tegen het voorstel te stemmen. „Dit voorstel is in strijd met de Bijbel, in strijd met de uitgangspunten van uw eigen partijen en ook in flagrante strijd met de beloften aan uw kiezers. Verruiming van de openingstijden is door de lijsttrekker onbespreekbaar genoemd. Dat dit standpunt in één weekend kantelde, wordt door uw leden en kiezers niet begrepen. Het hoofdbestuur van de SGP heeft me per e-mail van 21 januari verzekerd dat het partijstandpunt niet is gewijzigd.”

SGP-CU-woordvoerder Te Sligte wees erop dat de afspraak „het meest haalbare voorstel” in de huidige situatie is en dat hiermee openstelling in de andere dorpen wordt voorkomen. „We staan voor een ethisch dilemma: wanneer hebben we er alles aan gedaan om de zondag te beschermen? Er is geen pasklaar antwoord op deze vraag.”

Zijn fractiegenoot Jacobse legde tijdens de stemming een stemverklaring af. Hij stemde voor: „Hierdoor mág er nog een zondagssluiting zijn in meerdere kernen.”

Te Sligte stelde dat de politieke realiteit is dat na de verkiezingen alleen de huidige coalitie gevormd kon worden. Dit werd door de oppositiepartijen CDA en PvdA/Groen Links, met wie SGP/CU aanvankelijk onderhandelde, betwist.

Een amendement van PvdA/Groen Links om de keuze voor zondagsopenstelling in alle kernen aan de ondernemers over te laten, kreeg donderdagavond geen steun van de andere fracties en werd daardoor met veertien tegen vijf stemmen verworpen.