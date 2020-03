Veerdiensten beperken aantal passagiers naar Waddeneilanden

De veerdiensten naar de Waddeneilanden hebben allemaal maatregelen genomen om een besmetting met het coronavirus aan boord van de schepen zoveel mogelijk te voorkomen.

Automobilisten moeten aan boord van de veren naar Texel verplicht in hun auto blijven zitten. Rederijen Doeksen en Wagenborg, die het vervoer naar de andere Waddeneilanden verzorgen, nemen per overtocht maar een derde van het normale aantal passagiers mee, zodat er aan boord meer ruimte is om op afstand van elkaar te blijven.

De veerdiensten naar de eilanden zijn door de overheid bestempeld tot „levensader voor de eilandbewoners”. Om die reden behoren ze net als het andere openbaar vervoer tot de primaire infrastructuur en blijven ze in de vaart.

Alle rederijen nemen geen contant geld meer aan. Buffetten aan boord zijn gesloten. Veerdienst Teso naar Texel vraagt voetgangers en fietsers om zich aan boord zoveel mogelijk te verspreiden en liefst buiten te gaan zitten. Volgens rederij Doeksen, die op Terschelling en Vlieland vaart, zijn er sinds maandag merkbaar minder reizigers aan boord.