De veerboot tussen Den Helder en Texel is donderdag wegens de harde wind uit de vaart genomen. „We hebben de dienst even gestaakt”, laat exploitant Teso weten. Hoe lang de stremming gaat duren is nog niet bekend.

De veerdienst tussen Harlingen en Vlieland en Terschelling vaart nog wel, maar met vertraging van gemiddeld een uur, meldt rederij Doeksen. Wagenborg Passagiersdiensten vaart nog gewoon naar Ameland en Schiermonnikoog.