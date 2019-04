Veenendaler vast om mishandelen boa in Scherpenzeel

Een 25-jarige man uit Veenendaal is aangehouden omdat hij in Scherpenzeel een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) heeft mishandeld. De boa, een 45-jarige inwoner van Harderwijk, schoot te hulp toen de Veenendaler een vrouw uit haar auto probeerde te trekken.

Zowel de vrouw als de 45-jarige boa raakte daarbij gewond. De man moest naar het ziekenhuis om zijn verwondingen te laten behandelen, de vrouw kon ter plaatse worden geholpen, meldt de politie.

Vlak voor dit incident had de boa al bemiddeld bij een andere incident waarbij dezelfde man uit Veenendaal was betrokken. De Veenendaler had de bus gemist. Hij was zo boos dat de chauffeur zonder hem wilde wegrijden dat hij voor het voertuig ging staan. Na sussende woorden van de boa ging hij aan de kant, maar kort daarna probeerde hij de vrouw uit haar auto te trekken.