Veenendaal duikt Gilbertjaar in

Voor Veenendaal wordt 2019 een bijzonder jaar. Twaalf maanden lang wordt erbij stilgestaan dat vijf eeuwen geleden Gilbert van Schoonbeke werd geboren. Hij had een belangrijke rol in het ontstaan van de Utrechtse plaats.

Met een frisse nieuwjaarsduik in de plaatselijke Surfvijver wordt het Gilbertjaar op 1 januari geopend. Notaris Saskia Koppert is voorzitter van de Stichting Gilbert van Schoonbeke Veenendaal, die de activiteiten coördineert.

Wie was Gilbert van Schoonbeke?

„Een koopman uit Antwerpen. In 1549 kreeg hij van keizer Karel V toestemming om voor de stadsuitbreiding veengebieden in de Gelderse Vallei af te graven. Gilbert is niet de stichter van Veenendaal. Al eerder waren er turfstekers actief rond wat nu Veenendaal is. Maar toen Gilbert kwam, werden er kanalen gegraven waarvan nog de contouren te zien zijn. Over Van Schoonbeke publiceren we komend jaar ook een wetenschappelijk historisch onderzoek, met nieuwe kennis over zijn betekenis voor Veenendaal.”

Waarom een Gilbertjaar?

„Gilbert past goed bij Veenendaal. Hij was heel ondernemend. Met veel mensen werkte hij samen om voor elkaar te krijgen wat hij voor elkaar kreeg. Zo wordt er hier tegenwoordig ook samen aangepakt. Veenendaal is daarmee een aantrekkelijke plaats om te winkelen, te werken en te wonen. Met Gilbert willen we dat beter op de kaart zetten. Een week vonden we daarvoor te weinig. In een jaar kun je natuurlijk veel meer doen.”

Wat zoal?

„Voor de campagne ”Gilbert Geeft” is al het startsein gegeven, een inzamelingsactie om minstens honderd Veenendalers die zich eenzaam voelen, te laten aanschuiven bij een paasbrunch. Ook activiteiten voor minima en de jeugdzorg worden ondersteund. Verder ligt voor de leerlingen van de basisscholen het lespakket ”Ik ben Gilbert” klaar. In juli is er een landverhuizersweek. Veenendalers van verschillende komaf maken kennis met elkaars culturen.”

En wat wordt er verder nog voorbereid?

„Onder meer een historische turfvaart van Veenendaal naar Antwerpen langs plaatsen als Dordrecht en Yerseke, waar dan ook een Gilbert-evenement is. Voor wandelaars is het Gilbert van Schoonbekepad ontworpen, een route tussen Veenendaal en Antwerpen van bijna 250 kilometer. Verder presenteren brouwers uit Veenendaal en Antwerpen gezamenlijk een speciaal Gilbertbier. En een enthousiaste, in Veenendaal geboren en getogen christelijke ondernemer gaat met zijn bedrijf een goed doel „dat het meest op Gilbert lijkt” ondersteunen. Dat vertegenwoordigt een waarde van meer dan 50.000 euro. Ik vind dat een prachtig voorbeeld van maatschappelijk betrokken ondernemerschap.”