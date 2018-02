Veenbrand Deurnese Peel kan weken aanhouden

De veenbrand die sinds dinsdagavond woedt in natuurgebied de Deurnese Peel kan nog weken aanhouden. De brandweer is er zeker van dat de brand door menselijk handelen is ontstaan.

De brand woedt op een voor de brandweer onbereikbare plek tussen Liessel en Griendtsveen in Limburg. Vorig jaar juni was er in het natuurgebied ook al een brand. „Toen hield de brand ongeveer drie weken aan en werd er ongeveer 21 hectare beschadigd”, aldus een woordvoerder van de brandweer. „Trekt de brand nu richting waterrijk gebied, dan kan deze snel voorbij zijn. Maar het kan ook nog weken aanhouden.” Door de brand raakt het natuurgebied beschadigd en kunnen dieren in het gebied omkomen, zegt hij.

In omliggende plaatsen zoals Liessel en Helenaveen kan er sprake zijn van stank en overlast door rook, zo waarschuwt de gemeente Deurne. Er is verder geen sprake van een gevaarlijke situatie. Mensen krijgen wel het advies zo veel mogelijk uit de rook te blijven.