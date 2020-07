Veelbloemige roos groeit te goed

De veelbloemige roos, ooit als tuinplant naar Nederland gehaald, doet het te goed. Staatsbosbeheer gaat de geurende woekeraar op verschillende plaatsen in het land bestrijden, aangezien de soort andere struiken en planten verstikt en tot in de toppen van bomen klimt.

De veelbloemige roos (Rosa multiflora) komt van oorsprong uit Oost-Azië. In Nederland is de roos veel aangeplant als sierstruik in tuinen en plantsoenen. Ook werd de soort gebruikt voor de veredeling van andere rozensoorten. De roos bloeit met trossen kleine witte bloemen en heeft vrijwel geen doornen.

Tot 1995 veroorzaakte de roos geen problemen, aldus Staatsbosbeheer en natuurorganisatie Floron dinsdag op de natuurwebsite Nature Today. Om nog onduidelijke redenen is de soort daarna ineens enorm gaan woekeren. Vogels verspreiden zaden doordat ze de rozenbottels opeten. Ook maken uitlopers van de roos nieuwe wortels, zodat bomen en struiken helemaal overgroeid raken.

Staatsbosbeheer gaat de planten bij Vlaardingen en op de stuwwallen bij Nijmegen bestrijden. Natuurbeheerders en particulieren in het hele land wordt gevraagd om waarnemingen van de veelbloemige roos te melden op Waarneming.nl, zodat ook elders tijdig ingegrepen kan worden.