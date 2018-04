Veelal droog weer op Koningsdag verwacht

Op Koningsdag, komende vrijdag, is het dit jaar overwegend droog en bij weinig wind wordt het 15 graden, meldt Weeronline. Volgens het weerbureau verloopt Koningsnacht „droog en frisjes” met een temperatuur van 4 tot 8 graden.

Met een middagtemperatuur van 12 tot 14 graden aan zee, 15 graden in het binnenland en 16 tot 17 graden in het oosten en zuiden is sprake van „een normale temperatuur tijdens Koningsdag”. De koudste editie van een koninklijke feestdag ooit is die van 1970 met een maximumtemperatuur van 8,6 graden. In de editie van 1993 werd een warmterecord behaald van 26,9 graden in De Bilt.

Vooral in het binnenland ontstaan er stapelwolken. „Wie ’s ochtends al vroeg op de rommelmarkt staat hoeft nog geen rekening te houden met regen.”

Willem-Alexander viert vrijdag zijn 51ste verjaardag in de stad Groningen. Daar blijft het tijdens zijn bezoek waarschijnlijk droog, maar daarna is er volgens Weeronline 50 procent kans op een bui. „Mogelijk krijgen we ’s avonds een regenzone.”