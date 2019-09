Veel ziekteverzuim en uitloop in zorgsector

Werknemers in de zorg hebben zich afgelopen jaar opnieuw vaker ziek gemeld en vaker hun baan opgezegd dan het jaar ervoor.

Miljardeninjecties van het kabinet in de verpleeghuiszorg, regionale actieplannen en landelijke reclamecampagnes hebben die uitstroom niet kunnen voorkomen.

Dat blijkt volgens de Volkskrant uit de Barometer Nederlandse Gezondheidszorg van EY, waarvoor de adviesorganisatie 674 zorgjaarrekeningen doorploos.

Het verzuim steeg volgens het rapport naar een recordhoogte van 5,9 procent. Het verloop kwam in 2018 uit op 15,7 procent, het hoogste niveau in jaren. Die „absoluut zorgelijke” cijfers laten volgens Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt in Tilburg, zien dat de sector „ziek is geworden.”

Volgens Wilthagen is een verzuimpercentage van 4 procent al hoog, tegen de 6 procent is ronduit alarmerend.

In een reactie geeft RMU-woordvoerder André Lagendijk aan de situatie „zeer verontrustend” te vinden.

Lagendijk: „Door het gigantische personeelstekort gecombineerd met de vele zieke medewerkers, moeten de anderen regelmatig extra diensten draaien. En dat schroeft de werkdruk en als gevolg daarvan ook het ziekteverzuim alleen maar op.”

De woordvoerder noemt het zorgelijk dat steeds meer zorgprofessionals ontslag nemen en als zzp’er terugkeren.

Dit kost een zorginstelling niet alleen meer geld, maar zorgt in de praktijk voor een verschuiving van de verhoudingen in een team. „Je moet op elkaar kunnen rekenen. De echte druk komt dan bij de teamleden te liggen die in vaste dienst werken, met als risico uitval, de keuze om minder uren te werken, of zelfs vertrek. En daarmee is de cirkel weer rond.”