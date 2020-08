Veel Zeeuwen zonder internet na ddos-aanval op provider DELTA

De provider DELTA, die vooral in Zeeland actief is, is vrijdag getroffen door een ddos-aanval. Daardoor zitten veel klanten in het zuidwesten van het land zonder internet, televisie en telefonie. DELTA weet nog niet hoelang het duurt om de problemen op te lossen. De provider spreekt van een „enorm grote” aanval.

Door de cyberaanval op de provider werken de pinautomaten in de parkeergarages in Middelburg niet. De Zeeuwse hoofdstad laat weten dat mensen alleen met contant geld kunnen betalen.

Bij een ddos-aanval worden computersystemen overspoeld met verkeer, meestal via apparaten die door hackers zijn gekaapt en centraal worden aangestuurd. De servers bezwijken onder de druk en lopen vast. Zulke aanvallen zijn online vrij eenvoudig te bestellen.

Slecht grip op gevolgen digitale aanval