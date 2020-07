‘Veel woningen hebben zelfde dakconstructie als in Heesch’

In Nederland hebben veel nieuwbouwwoningen een zelfde soort dak als de zeven wonIngen in Heesch (Brabant) die afgelopen weekend ontruimd zijn na verzakking van het dak. Dat zegt eigenaar Jan van Peer van het gelijknamige bouwbedrijf, dat de woningen zo’n vijftien jaar geleden opleverde. Van Peer bevestigde berichtgeving hierover op Omroep Brabant.

Volgens hem wordt de typische scharnierkap bij erg veel nieuwbouwwoningen in ons land toegepast. De daken wordt dichtgevouwen geleverd en uitgeklapt op de woning, om vervolgens op de vloer vastgezet te worden. In Heesch gaat het om zeventien woningen die van het type zijn waarvan zaterdagavond het dak inzakte. In totaal heeft Van Peer in Heesch in nieuwbouwwijk De Hoef 2 bijna zeventig woningen gebouwd.

Van Peer wil niets zeggen over een mogelijke oorzaak van de verzakking. Hij wacht het onderzoek af dat de gemeente Bernheze heeft opgestart.

Hij benadrukt wel, dat het werken met scharnierkappen een veilige manier van bouwen is.

De geëvacueerde bewoners van de zeven huizen in het rijtje waar een dak is verzakt, mogen voorlopig niet naar huis.