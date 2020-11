Veel wolken tijdens pieknacht vallende sterren

Komende nacht passeren de meteorenzwermen Leoniden en de iota-Aurigiden de aarde, maar het is nog maar de vraag of er iets van de vallende sterren te zien is. Volgens Weeronline is het tijdens de piek zwaarbewolkt. Meer kans is er in de nacht naar woensdag.

De meeste vallende sterren worden in de nacht van maandag op dinsdag tussen 04.00 uur en 06.00 uur verwacht. Kijkend naar het zuidoosten zijn er dan zo’n 24 tot 35 Leoniden-meteoren per uur te zien, als de wolken geen roet in het eten gooien. De beste kansen om een vallende ster te spotten, zijn in het begin van de nacht in het oosten en noordoosten. In de rest van het land is het bewolkt en in het westen en noorden kan af en toe ook wat lichte regen vallen.

In de nacht naar woensdag krijgen sterrenspotters een tweede kans. Er zijn dan weliswaar iets minder vallende sterren, de weersituatie is een stuk gunstiger. Wolkenvelden worden afgewisseld met brede opklaringen. Koud is het wel: van 7 graden in het zuidoosten tot 10 graden aan zee. De meeste vallende sterren, zo’n 23 tot 31, zijn te zien tussen 05.00 uur en 06.00 uur.