Veel wateroverlast op de wegen

Op verschillende plaatsen in ons land staan wegen en tunnelbakken vol water, meldt de ANWB. Diverse rijstroken zijn afgesloten. Erg veel verkeersproblemen zijn er echter niet, doordat er weinig mensen zondag de weg zijn opgegaan.

In Zeeland is vlakbij de Brouwersdam een tunnelbak ondergelopen en afgesloten. Ook bij Hoogkarspel staat een tunnel vol water, maar daar rijden de auto’s nog wel voorzichtig doorheen. Ook bij de randweg rond Groningen is opvallend veel wateroverlast: daar zijn eveneens diverse afritten gesloten.