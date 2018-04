Veel wateroverlast door zware onweersbuien

In grote delen van Nederland is zondagnacht wateroverlast ontstaan door de hevige onweersbuien die over het land trokken. Met name in Limburg was het raak. Zo staan er in Roermond huizen blank, en moest de brandweer bij een zorgcentrum in de stad uitrukken voor het overtollige water.

Daarnaast liepen in Kerkrade enkele straten volledig onder en verder had een hotel in Vaals last van het noodweer. Ook in Noord-Limburg moest de brandweer er aan te pas komen. Zo was het diverse keren raak in Venlo en omgeving. Maar ook in steden als Tilburg, Rotterdam, Amsterdam en Zaandam kwamen meldingen binnen van wateroverlast. Er was eveneens wateroverlast in de Coentunnel bij Amsterdam.

KNMI had code geel afgegeven vanwege de overvloedige regenval.