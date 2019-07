Veel water voor paarden Oostvaardersplassen

De kudde paarden die in een afgesloten vangweide in de Oostvaardersplassen staat, krijgt op deze hete dagen extra veel water en fris hooi van de boswachters van Staatsbosbeheer. De boswachters houden de paarden goed in de gaten. De ervaring leert dat konikpaarden goed tegen hitte kunnen, zegt een woordvoerder van Staatsbosbeheer.

De ruim 150 paarden staan al bijna twee maanden in de vangweide. Ze zouden half juli verhuizen naar een natuurgebied in Wit-Rusland. Door administratieve problemen in dat land heeft de verhuizing vertraging opgelopen. Het is nog niet bekend wanneer de kudde nu vertrekt.

„Vorige zomer konden de paarden schuilen tegen de zon in een bos, maar dat deden ze niet. Ze kozen er zelf voor op de open vlakte te blijven, waar ze een briesje kunnen opvangen”, aldus Staatsbosbeheer.

De dienst benadrukt dat de paarden, herten en runderen in het gebied wilde dieren zijn, die zich net als wild op andere plekken goed aanpassen aan de omstandigheden. Afdakjes bouwen en beschutting aanbrengen, zoals sommige actievoerders bepleiten, is daarom helemaal niet nodig.