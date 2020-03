‘Veel vragen ouders over corona en omgangsregelingen’

Gescheiden ouders hebben veel vragen over de invloed van de coronacrisis op de omgangsregeling. Ze vragen zich af of ze nog steeds verplicht zijn om zich aan de omgangsregeling te houden. Ook willen ze weten wat er gebeurt als hun kind bij de andere ouder is als er een lock-down wordt afgekondigd.

Dat meldt De Nationale Adviesbalie. Het juridisch adviesbureau zegt de afgelopen week hier veel telefoontjes over te krijgen. Sommige ouders houden hun kind vanwege het besmettingsgevaar liever binnen, in plaats van mee te geven aan de andere ouder.

Volgens De Nationale Adviesbalie is het coronavirus echter geen reden om je kind thuis te houden. „Onthoud dat jouw ex ook gek is op jullie kind en het ook verschrikkelijk vindt om hem/haar te moeten missen. Daarnaast is het voor je kind ook belangrijk dat alles zoveel mogelijk normaal blijft „, aldus het bureau.

Als de ex van een ouder gezondheidsklachten heeft, wordt het volgens De Nationale Adviesbalie een ander verhaal. „Overleg in dit geval hoe jullie dit oplossen. Door zelf te bepalen dat je de kinderen niet naar hem/haar toebrengt, krijg je alleen maar ruzie.”

Overleg is ook nodig als beide ouders een cruciaal beroep hebben en gewoon aan het werk moeten.

In het geval van een lockdown zijn sommige ouders erg bang dat zij hun kinderen dan wekenlang niet te zien zullen krijgen, merkt De Nationale Adviesbalie. Volgens het bureau is de kans groot dat de kinderen dan inderdaad bij de ouder blijven bij wie ze op dat moment zijn. „Dit kan dus betekenen dat de ander de kinderen een poosje niet ziet. „Ontzettend vervelend, zowel voor jou als voor de kinderen, maar dit is overmacht. Gelukkig kunnen we online goed met elkaar communiceren, waardoor je wel contact kunt houden en bijvoorbeeld met elkaar kunt skypen.”