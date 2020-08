Veel vleeskuikenboeren volgen regels niet goed op

Bij vier op de tien vleeskuikenbedrijven in Nederland zijn overtredingen vastgesteld, blijkt uit een steekproef van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Het gaat om het niet naleven van de regels voor de hoeveelheid licht in stallen, slechte kwaliteit van het strooisel of het houden van te veel kuikens in de stallen. De kippen worden in zes weken vetgemest voor de slacht.

Daarnaast werd informatie over de slachtgewichten en de zogeheten voetzoollaesies, pijnlijke ontstekingen aan de pootjes, niet goed bijgehouden door kuikenhouders. Deze ontstekingen kunnen ontstaan als het strooisel in een stal te nat is. Dat kan vervolgens weer allerlei oorzaken hebben, bijvoorbeeld onvoldoende ventilatie of waterlekkages. Volgens de NVWA zijn deze ontstekingen een goede graadmeter voor de mate van dierenwelzijn in vleeskuikenstallen.

Vorig jaar hebben in totaal 189 vleeskuikenboeren een boete of waarschuwing gehad. Dit is ruim een kwart van alle vleeskuikenbedrijven in Nederland.