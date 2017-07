Veel vlagvertoon op herdenking Turkse coup

Dik 350 bezoekers hebben dinsdagavond in Apeldoorn de herdenking bijgewoond van de slachtoffers van de mislukte coup in Turkije van juli vorig jaar. Met veel vlagvertoon. Alle toespraken tijdens de bijeenkomst zijn in het Turks. Zelfs het applaus.

Een klein legertje politieagenten is bij theater Orpheus in Apeldoorn op de been om de herdenkingsbijeenkomst van de staatsgreep van 15 juli vorig jaar in Turkije in goede banen de leiden. Een politiebusje met getralied gaas voor de ruiten patrouilleert door de straten. De marechaussee volgt.

Rellen zoals in maart van dit jaar bij de komst van de Turkse minister Kaya van Familiezaken in Rotterdam blijven uit. Toch ligt de bijeenkomst in Apeldoorn gevoelig. Zeker na het aanvankelijk aangekondigde bezoek van de Turkse vice-premier Tugrul Türkes aan Apeldoorn. Het kabinet stak een stokje voor z’n komst.

Turkije en Nederland, beide lid van de NAVO, leven op diplomatieke voet van oorlog met elkaar. Nederland zetten minister Kaya uit, Turkije stuurde de Nederlandse ambassadeur naar huis. Sindsdien botert niet het tussen beide land.

Burgemeester John Berends van Apeldoorn gaf eerder deze week toestemming voor de bijeenkomst – zonder minister. De burgemeester verklaarde wel „op scherp” te staan. „We hebben korte lijnen met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.” De beladen bijeenkomst zou „scherpte en alertheid” vereisen.

Metaaldetector

Bij de ingang van Orpheus controleren beveiligers de bezoekers. Soms met metaaldetector. NOS-verslaggevers moeten hun perskaart laten zien, de verslaggever van deze krant –„gereformeerd, hè…?!”– mag zo naar binnen. Binnen staat een expositie met zestien foto’s over de bloedige staatsgreep van vorig jaar in Turkije. Niet de ruim 100.000 gearresteerde of ontslagen Turkse agenten, rechters en ambtenaren staan centraal, maar de 260 mensen die bij gevechten om het leven kwamen. Ook in andere Europese steden vinden herdenkingen plaats.

De opkomst in Apeldoorn valt met 350 bezoekers een tikje tegen. De Unie van Europese Turkse Democraten (UETD), organisator van de bijeenkomst, had gerekend op zo’n 500 tot 700 bezoekers. „Het is dinsdagavond én vakantietijd”, verklaart UETD-bestuurslid Yildrim Hamet (46) de tegenvallende opkomst. „Het leeft wel”, houdt hij vol.

Bezoekers komen van oost en west, van heinde en ver. In de hal van Orpheus ontmoeten een paar bekenden uit Rotterdam elkaar. Kilic (43) – „geen voornaam”– komt uit Vaassen. Hij heeft geen idee wat hij deze avond kan verwachten. „Ik ben blanco. Ik laat me verrassen.”

Hij ontkent een fan van president Erdogan te zijn. „Ik ben van niemand een aanhanger. Ik denk echter wel dat Erdogan de juiste man op de juiste plaats is.” Maar Edogan een dictator? „Nee, zeker niet.” Dergelijke insinuaties komen –volgens hem– door „eenzijdige informatie” in Nederland over de Turkse heerser.

Angstige coup

Yilmaz (27) uit Apeldoorn –donkere ogen, donkere hoofddoek– was met haar ouders op vakantie in Istanbul ten tijde van de staatsgreep. „Ik was op een feest. Rond tien uur kreeg ik te horen dat er een coup was. Ik wist niet eens wat dat was. Ik vroeg aan mijn moeder: Wat is een coup? Mijn moeder legde uit dat er ook in de jaren 70 en 80 ook coups zijn gepleegd.”

Ze staart even voor zich uit, wil niet verder praten. „Het was heftig. F-16’s in de lucht, tanks op de weg, dode lichamen op straat.” De herinnering emotioneert haar. „De bommen… Het was heel angstig.” In Apeldoorn woont ze de bijeenkomst bij. Herdenken is belangrijk, zegt ze. „Het doet zoveel pijn. Zoveel doden.”

Yilmaz –„niet mijn echte naam, maar het is hetzelfde als Jansen in het Nederlands”– vindt het „jammer” dat de Turkse minister Türkes niet naar Apeldoorn is gekomen. „Waarom mocht het niet? Hij houdt alleen maar een toespraak.”

Ze steunt en stemt Erdogan. ,,Het gaat heel goed in Turkije. Het is een islamitisch land, maar meisjes mogen daar gerust in minirok lopen.” Ook over vijf jaar? „Ook over tien jaar.” Dat Erdogan massaal rechters, politieagenten en ambtenaren ontslaat, doet haar niks. „Logisch toch dat mensen die de coup gesteund hebben hun baan kwijtraken.”

Buiten wijst een parkeerwacht het verkeer de weg. De dertiger –„geen naam”– maakt zich geen zorgen over de kwijnende democratie in Turkije. „Deze vorm van democatie werkt in Turkije. Het land groeit naar volwassenheid.”

Het herdenken van de slachtoffers van de coup is belangrijk, benadrukt de parkeerwacht. „Het zijn helden. Ze hebben hun leven gewaagd voor de ideologisch zaak.” En de slachtoffers van het bewind? Ontwijkend: „Daar ben ik niet bij geweest.”

Turkse vlaggen

In de grote zaal van Orpheus prijken op alle stoelen Turkse vlaggen. Met houten stok. Bezoekers zwaaien. Zwááien. Alsof hun leven ervan afhangt. Dan volgt een toespraak. In het Turks. En applaus. Weer een toespraak, weer applaus.

Een man neemt plaats achter een lessenaar. Microfoon in de hand. Luid zingt hij met een gezang dat –voor een buitenstaander– regelrecht lijkt weggelopen van de plaatselijke minaret in Ankara. Een voorzanger draagt verzen uit de Koran voor. Zangerig, klagerig.

Op een groot videoschermen flitsen beelden van Turkije. Als Erdogan spreekt, klinkt applaus. Dan volgt alweer een toespraak. Met nóg meer vlagvertoon. Een zandtovenaar tekent –buitengewoon knap– met zand het verloop van de coup uit. Sprekend zand. Zonder woorden.

Het Turkse volkslied weerklinkt, Turkse vlaggen wapperen. De theaterzaal in de hoofdstad van de Veluwe is even een stukje Turkije.