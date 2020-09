‘Veel verwarring over nieuwe regels voor bruiloften’

Mogen er nu maximaal dertig mensen bij een bruiloftsfeest aanwezig zijn, of slechts een gezelschap van vier? Bij trouwlocaties, aankomende echtparen en bruiloftsgasten heerst verwarring over de nieuwe maatregelen tegen het coronavirus die het kabinet maandagavond aankondigde. Ook regent het afmeldingen.

„We hopen dat hier snel meer duidelijkheid over komt”, zegt de eigenaar van trouwlocatie Paviljoen Puur in Diemen. „Nu heerst er vooral onrust bij de mensen, de telefoon staat roodgloeiend. De hele maand oktober is nu geannuleerd en ook mensen die in november of december geboekt hebben, willen al verplaatsen of annuleren.”

De overheid stelt dat feesten en partijen met gezelschappen van meer dan vier personen, bijvoorbeeld ter gelegenheid van een huwelijk, niet kunnen plaatsvinden. Tegelijkertijd mogen er bij evenementen die binnen plaatsvinden maximaal dertig gasten aanwezig zijn. Wanneer er een kerkelijke inzegening van het huwelijk plaatsvindt, mogen er volgens de overheidsinformatie meer dan vijftig mensen aanwezig zijn.

Stichting Trouwbranche Nederland heeft contact opgenomen met de overheid, met de vraag wanneer een bruiloft doorgang kan vinden. Als dat slechts met vier personen is, zal dat voor veel bruidsparen definitief het laatste zetje zijn om af te zeggen. Weddingplanner Frederiek Klop van de stichting spreekt van een drama. „De komende weken waren goed gevuld, terwijl het hoogseizoen normaal nu voorbij is. Allemaal uitgestelde bruiloften.”

Weddingplanner Liz van de Lande hoort van collega’s dat er massaal wordt gecanceld. „Wie nog wat had staan, kan dat nu op zijn buik schrijven”, zegt ze. Bij feest- en trouwlocatie De Kaaihof in Genemuiden bellen bruidsparen ook op met vragen. „Zij zien hun grote dag nu opnieuw in duigen vallen. Het is bijzonder onrechtvaardig dat er niet meer naar de grootte van de ruimte wordt gekeken en een maximum wordt gesteld. We moeten nu zelfs kleinere feesten van vijftig personen annuleren, terwijl er bij ons meer dan genoeg ruimte is om afstand te houden.”

De eigenaar van de trouwlocaties op Landgoed de Olmenhorst in Lisserbroek vindt het toch wel fijn dat de coronamaatregel is aangescherpt. „Hiervoor kwam het erg op onze eigen verantwoordelijkheid aan. De 1,5 meterregel was met veel mensen bijna niet te handhaven en het bracht bij ons team heel wat stress met zich mee als we mensen vroegen te gaan zitten, maar ze dat niet wilden.”