Veel veiligheidsmaatregelen rond proces Taghi

Rondom de rechtbank op Schiphol staan donderdagochtend de nodige zwaarbewapende marechaussees voor het proces van de liquidatiebende rond de voortvluchtige Ridouan Taghi. In de extra beveiligde zaal vinden donderdag en vrijdag inleidende zittingen plaats van dit grote proces met inmiddels zeventien verdachten.

De vorige zitting, in september, vond plaats achter gesloten deuren. Deze vergaande maatregel was genomen na de schokkende moord op de advocaat van de kroongetuige in dit proces, Derk Wiersum.

Pers en publiek worden nu wel toegelaten, maar het is nog de vraag hoe de nieuwe advocaten van kroongetuige Nabil B. hun verdediging gaan voeren. Vorige week meldde De Telegraaf dat de andere advocaat van B. ermee is gestopt en dat de nieuwe advocaten hun verdediging anoniem en afgeschermd willen voeren. Afgeschermde advocaten in een strafproces zou een unieke situatie zijn.