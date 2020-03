Veel veerponten uit de vaart wegens hoogwater

Tal van veerponten over de Maas en de IJssel zijn dit weekeinde uit de vaart gehaald vanwege de hoge waterstanden. De veerstoepen staan in veel gevallen onder water, zodat de pont niet kan aanleggen. Ook zorgt hoogwater voor een zeer sterke stroming.

Langs de Maas zijn de ponten bij Baarlo, Kessel, Lottum, Arcen en Berg aan de Maas stilgelegd. Ook de pont bij het Belgische Meerswijk vaart niet. In Noord-Brabant ligt de veerdienst bij Cuijk stil. De pont tussen Lith en Alphen aan de Maas neemt geen zwaar verkeer zoals tractoren en vrachtwagens mee.

Ook de veerponten over de IJssel bij Olst, Wijhe en Dieren varen niet. Later deze week gaan naar verwachting nog meer veerponten uit de vaart, ook over Rijn en Waal. Rijkswaterstaat en de weerdiensten voorzien vanaf het midden van de week opnieuw stijging van de waterstanden. Het stilleggen van veerponten betekent dat alle verkeer lange omwegen moet maken via de dichtstbijzijnde bruggen.