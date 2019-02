Veel varkens in brandende stallen Biezenmortel

In de stallen van de varkenshouderij in Biezenmortel (Noord-Brabant) waar vrijdag brand uitbrak, zijn 3000 varkens aanwezig, meldt de gemeente Haaren. Drie stallen staan in brand. Een woordvoerder van de brandweer schatte het aantal varkens eerder op vrijdag nog op duizend. Hoeveel dieren zijn overleden als gevolg van de brand is nog niet duidelijk.

De brand in de boerderij aan de Winkelsestraat woedt in aan elkaar geschakelde stallen, waarvan er drie als verloren moeten worden beschouwd. Het bestrijden van de brand is in volle gang en is erop gericht te voorkomen dat de brand overslaat naar de vierde stal.

De rookontwikkeling is heftig en de rook hangt laag vanwege mist en motregen. Vooralsnog zijn er geen asbestdeeltjes waargenomen. Mensen die in het gebied wonen wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. De rook was in de verre omtrek te zien.