Veel vallende sterren van Orioniden te zien

De komende tijd passeert de meteorenzwerm Orioniden de aarde en daardoor zijn er veel vallende sterren te zien, meldt Weeronline. De meeste meteoren worden verwacht in de nacht van dinsdag op woensdag, en de nacht daarna. Aankomende nacht is het zwaar bewolkt en in de nacht naar maandag zelfs vermoedelijk geheel bewolkt.

De nacht van woensdag op donderdag is waarschijnlijk de beste nacht om te kijken. Tussen 04.00 en 06.00 uur is elke twee minuten wel een vallende ster te zien en dan zijn ook de weersomstandigheden het gunstigst. Het is dan helder en niet koud, met een minimumtemperatuur van 11 graden. Er waait wel een matige wind.

De Orioniden zijn stukjes ruimtesteen afkomstig van de komeet Halley. Ze heten Orioniden omdat ze uit het sterrenbeeld Orion lijken te komen. Met snelheden van ruim 200.000 kilometer per uur bewegen de Orioniden zeer snel.