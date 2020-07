Veel vallende sterren te zien komende week

De komende week zijn er flink wat vallende sterren te zien. Naar verwachting zijn de meeste zichtbaar in de nachten van dinsdag op woensdag en van woensdag op donderdag met zo’n 23 vallende sterren per uur.

Volgens Weeronline is sprake van een combinatie van meteoren van twee zwermen, de Aquariden en de Cassiopeïden, en sporadische meteoren. De vallende sterren zijn het beste te zien tussen 02.00 en 05.00 uur. Voor die tijd verstoort het maanlicht het zicht en na 05.00 uur wordt het al snel weer licht.

Ook de komeet Neowise is volgende week tussen ongeveer 23.00 uur en 01.30 uur nog zichtbaar in het westen tot noordwesten. Hoewel hij met het blote oog lastig is te vinden, biedt een verrekijker uitkomst, aldus het weerbureau.