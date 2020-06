Veel tips in zedenzaak Roden, verdachte nog niet opgespoord

Sinds het online zetten van de beelden van de verdachte van een zedenmisdrijf in het Drentse Roden zijn er ongeveer honderd tips binnengekomen. Maar de politie heeft de man vooralsnog niet kunnen opsporen. Dat meldde een woordvoerder tijdens een uitzending van Opsporing Verzocht.

De verdachte werd vorige week herkenbaar in beeld getoond in het televisieprogramma. Alleen als de nog onbekende man zich voor de tv-uitzending zou melden, zou de politie afzien van het uitzenden van de beelden. Daarop is te zien dat de verdachte in een blauw shirt fietste bij het steegje bij het Nijlandspark, waar hij op 15 juni een jong meisje seksueel zou hebben misbruikt.

Volgens de politiewoordvoerder hebben tipgevers veel verschillende namen genoemd van mogelijke daders. Die worden onderzocht. Ook werd de naam van één man meerdere keren genoemd en op sociale media gedeeld. De politie meldt dat diegene niet de dader is en roept mensen op namen niet op sociale media te delen.