‘Veel te lang op garnalen gevist in beschermd gebied’

Garnalenvissers zijn in 2017 en 2018 veel te actief geweest in beschermde natuurgebieden, aanmerkelijk langer dan volgens hun vergunning mocht. In de Waddenzee en de kustzone van de Noordzee mochten ze 130.000 uur garnalen vangen, maar in de beide genoemde jaren visten ze langer dan 200.000 uur. Dat meldt de NOS, die daarover documenten in handen heeft gekregen.

De NOS sprak ook diverse betrokkenen. Die verwachten geen maatregelen tegen deze overbevissing. De controle schiet tekort, zo wordt gesteld. Toezichthouder NVWA heeft te weinig mensen.

Minister van Landbouw en Voedselveiligheid Carola Schoten erkent volgens de NOS dat er te veel is gevist. Ze wil waarschuwingen tegen de overbevissing doen uitgaan, gevolgd door boetes: „Als dan nog niet wordt geluisterd, kunnen we ook gebieden voor de visserij afsluiten.”

Onzekere toekomst drukt op zeevissers

De NOS kreeg de afgelopen tijd van verschillende kanten stukken over de garnalenvisserij. Daaronder zijn volgens eigen zeggen een intern auditrapport van de NVWA, een rapport van een externe adviseur ingehuurd door het ministerie, een wetenschappelijk rapport van de Universiteit Wageningen en alle stukken en notulen rond de vergaderingen die natuurbeschermers, vissers en de overheid in 2019 met elkaar hadden.

De Waddenvereniging maakt zich zorgen over de praktijken en over meer bijvangst en extra „gesleepte viskilometers” die ze met zich meebrengen. Dat meldt ze in een eigen verklaring. „Garnalenvisserij gaat gepaard met stevige bijvangst en de netten worden over de zeebodem gesleept. Beiden hebben negatieve invloed op het onderwaterleven. Dat is natuurlijk ongewenst, zeker omdat veel van de garnalenvissers in beschermde natuurgebieden zoals de Waddenzee vissen.”

Nederland telt ruim tweehonderd Nederlandse garnalenvissers, weet de organisatie. Voor garnalenvissers gelden geen quota, zoals bij andere vissers, maar tijdslimieten.