Veel symbolische bepalingen in Nederlandse gemeenten

Veel gemeenten hebben tal van regels en bepalingen die symbolisch van aard zijn. Dat bleek vrijdag uit onderzoek van RTL Nieuws onder 388 Nederlandse gemeenten.

Het nieuwsmedium nam de algemeen plaatselijke verordeningen (APV’s) van alle Nederlandse gemeenten onder de loep. Het onderzoek levert opvallende resultaten op. Zo geldt er in 364 gemeenten een stoepkrijtverbod en is het in 15 gemeenten verboden de naam van God te misbruiken. Enkele bijzondere bepalingen die in de APV’s van gemeenten staan:

- Het is verboden bijen naar Texel te vervoeren;

- In Velsen zijn de inwoners verplicht hun stoep schoon te maken na sneeuwval;

- In Gilze en Rijen is het verboden om een metaaldetector bij je te dragen als je deze wilt gebruiken bij het opgraven van voorwerpen;

- Het is verboden om paddestoelen te plukken of deze bij je te dragen in de gemeente Bergen (L.);

- In Uden mogen de bewoners geen kadaver van een gezelschapsdier begraven of cremeren.

Boete

Overtreders van deze regels kunnen beboet worden, maar uit gegevens van het Centraal Justitioneel Incassobureau blijkt dat dit nauwelijks voorkomt. Zo mag je in 44 gemeenten niet met een winkelwagen buiten de onmiddellijke omgeving van de winkel of het winkelcentrum komen. Afgelopen jaar werd hier in slechts 10 gemeenten een boete voor uitgedeeld.

Jon Schilder, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de VU, zegt tegen RTL Nieuws dat de openbare orde het belangrijkste onderwerp is waar gemeenten regels over kunnen maken. Voor gemeenten die ervoor gekozen hebben om misbruik van de naam van God te verbieden, is deze regel vooral symbolisch. In de vloekverboden staat dat deze niet gelden als artikel 7 van de grondwet van toepassing is. Dit artikel gaat over de vrijheid van meningsuiting en is volgens Schilder altijd van toepassing.

De gemeente Oosterhout schrapte begin dit jaar ongeveer de helft van de regels. De gemeente Hollands Kroon besloot al in 2015 dat tweederde van de regels in de APV overbodig was.

Het onderzoek van RTL Nieuws is eind juni uitgevoerd. Later genomen besluiten van gemeenten zijn niet in de resultaten meegenomen.