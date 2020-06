Veel suiker en zout in kant-en-klare satésaus

Midden in het barbecueseizoen constateert de Consumentenbond dat in het merendeel van de kant-en-klare satésauzen te veel suiker zit. Tien van de zeventien onderzochte pindasauzen is te zoet, in vier gevallen ook te zout.

De bond beoordeelde de satésauzen op voedingswaarde en controleerde de hoeveelheid pinda’s, calorieën, suiker, vet en zout.

Verstegen Kant & klare Satésaus natriumarm komt als beste uit het vergelijkende onderzoek. Daar zit maar een klein beetje zout in (0,2 gram per 100 gram) en weinig suiker (1,9 gram per 100 gram). In de Calvé Pindasaus Kant & Klaar Mild zitten daarentegen bijna zeven suikerklontjes (27 gram per 100 gram). De satésaus van Flower Brand eindigde als laatste in de test, omdat er veel zout en suiker in zit en als enige veel verzadigd vet bevat.

Volgens de Consumentenbond hebben de fabrikanten in tien jaar tijd „teleurstellend weinig gedaan om hun producten minder zout te maken”. Gemiddeld zit er in de producten 1,3 gram zout per 100 gram, net zo veel als in een eerdere test van de Consumentenbond in 2010.