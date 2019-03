Veel studenten bij klimaatmars in Maastricht

Naar schatting meer dan duizend mensen, onder wie veel scholieren en studenten, liepen vrijdag mee met een klimaatmars door de Maastrichtse binnenstad. Volgens de organisatoren van Students4Climate Maastricht liepen er zelfs 3000 mensen mee.

„Wij wonen in Maastricht en werden geïnspireerd door twee 11-jarige meisjes uit Maastricht, Vida en Maxima. Die hebben op 7 februari de hele dag gestaakt voor het klimaat voor het stadhuis op de Markt. We gaan de straten op om te laten zien dat het klimaat ons na aan het hart ligt, dat we ervan wakker liggen en met een kritische blik kijken naar wat de regering onderneemt”, aldus een van de initiatiefnemers van de mars, studente economie en duurzame ontwikkeling Delphine De Potter.