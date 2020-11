Veel steunbetuigingen na dood brandweerman in Den Dolder

Brandweerkorpsen betuigen op sociale media hun medeleven over de dood van een brandweerman in Den Dolder. Het slachtoffer viel zaterdag in een 4 meter diepe liftschacht na een melding over wateroverlast in het complex aan de Dolderseweg in het Utrechtse dorp.

Veel hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar hulp mocht niet meer baten. Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Utrecht wordt onderzocht wat er precies is gebeurd. De verslagenheid onder de collega’s is groot, aldus de woordvoerder. Er is slachtofferhulp voor hen ingeschakeld.

Op de Facebookpagina van de brandweer Den Dolder komen honderden steunbetuigingen binnen. Ook op Twitter wordt vol afschuw gesproken over het incident. Op een foto is te zien dat bij de brandweerkazerne in Apeldoorn de vlag halfstok hangt.